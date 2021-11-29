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ВОЗ: Главная проблема пандемии - кризис солидарности в мире

ВОЗ: Главная проблема пандемии - кризис солидарности в мире Отсутствие должной солидарности в мире является центральной проблемой пандемии COVID-19.
Здоровье
29 ноября 2021 г. 20:03
ВОЗ: Главная проблема пандемии - кризис солидарности в мире

Отсутствие должной солидарности в мире является центральной проблемой пандемии COVID-19.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на открывшейся в Женеве специальной сессии ВОЗ (29 ноября - 1 декабря), посвященной теме подготовки к новым пандемиям.

"В своей сердцевине нынешняя пандемия - это кризис солидарности", - сказал глава ВОЗ. Тот факт, что на начальных этапах пандемии многие страны не делились информацией, "сдерживал коллективную способность получать ясную картину ее профиля и траектории", констатировал Гебрейесус. По его словам, не было также должного обмена биологическими образцами, государства не делились индивидуальными средствами защиты, тестами, вакцинами, технологиями, знаниями, интеллектуальной собственностью, а это мешало "предотвращать инфицирование и спасать жизни.

Как считает генеральный директор ВОЗ, пандемия "показала и усугубила фундаментальные слабости глобальной архитектуры подготовки к пандемиям и реагирования на них". Это проявляется, в частности, в "сложном и фрагментированном управлении, неадекватном финансировании, недостатках систем и инструментов" в мировом здравоохранении. Наилучший путь решения этих проблем Гебрейесус видит в заключении "юридически обязывающего соглашения между странами". По его мнению, подобный документ создаст "рамки для укрепления международного сотрудничества".

В проекте решения, который внесли на рассмотрение спецсессии несколько десятков государств, включая США и страны ЕС, содержится предложение о "создании межправительственного переговорного органа", открытого для всех государств ВОЗ. Его цель должна состоять в "разработке проекта и проведении переговоров о конвенции, соглашении или другом международном инструменте ВОЗ по предотвращению пандемий, подготовке к ним и реагированию на них". Первое заседание этого органа предполагается провести до 1 марта 2022 года, второе - до 1 августа.

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Версия на английском языке WHO: Crisis of global solidarity key problem in fighting pandemic

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