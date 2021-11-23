ВОЗ: Число умерших от COVID-19 в Европе может превысить 2 млн к марту 2022 года

Число умерших от последствий заражения коронавирусом в Европе к марту 2022 года при сохранении нынешних тенденций может превысить 2 миллиона.

Число умерших от последствий заражения коронавирусом в Европе к марту 2022 года при сохранении нынешних тенденций может превысить 2 миллиона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пресс-релизе регионального бюро ВОЗ.

"К марту 2022 года в Европейском регионе от COVID-19 может погибнуть более 2 млн человек, - говорится в сообщении. - Регион остается в тисках пандемии COVID-19. На прошлой неделе количество зарегистрированных смертей от COVID-19 выросло почти до 4 200 в день, вдвое с 2 100 в конце сентября. Между тем совокупное зарегистрированное количество смертей от вируса превысило 1,5 миллиона в 53 странах региона".

В ВОЗ подчеркнули, что на сегодняшний день "COVID-19 является причиной смерти номер один в Европе и Центральной Азии.

Эксперты ВОЗ называют три основных фактора, способствующих быстрому распространению COVID-19. Во-первых, в Европе доминирует крайне заразный дельта-вариант SARS-CoV-2. Во-вторых, во многих странах отменены ограничения. В-третьих, многие жители еще не вакцинированы.

По оценкам ВОЗ, в Европейском регионе введено более одного миллиарда доз вакцин против коронавируса, причем 53,5% жителей полностью привиты. Вместе с тем по-прежнему существует большой разрыв между странами по показателю доли вакцинированных: от менее 10% до более 80%.