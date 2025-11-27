Военный госпиталь в Кяльбаджаре будет временно обслуживать и гражданское население
- 27 ноября, 2025
- 17:09
Военный госпиталь Министерства обороны, действующий в Кяльбаджаре, временно будет оказывать услуги и гражданскому населению.
Как сообщает корреспондент Report из Гянджи, об этом проинформировал руководитель департамента медицинского планирования Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Хикмет Ибрагимли.
Он добавил, что в настоящее время в Кяльбаджаре не функционирует больница для гражданского населения, из-за чего люди вынуждены преодолевать многочасовой путь для получения медицинской помощи.
"Для организации медицинского обслуживания подписан договор с указанным госпиталем. Согласно договору, до постройки нового медицинского учреждения в Кяльбаджаре, госпиталь будет обслуживать и гражданское население", - сказал Ибрагимли.