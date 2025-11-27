Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Военный госпиталь в Кяльбаджаре будет временно обслуживать и гражданское население

    Здоровье
    • 27 ноября, 2025
    • 17:09
    Военный госпиталь в Кяльбаджаре будет временно обслуживать и гражданское население

    Военный госпиталь Министерства обороны, действующий в Кяльбаджаре, временно будет оказывать услуги и гражданскому населению.

    Как сообщает корреспондент Report из Гянджи, об этом проинформировал руководитель департамента медицинского планирования Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Хикмет Ибрагимли.

    Он добавил, что в настоящее время в Кяльбаджаре не функционирует больница для гражданского населения, из-за чего люди вынуждены преодолевать многочасовой путь для получения медицинской помощи.

    "Для организации медицинского обслуживания подписан договор с указанным госпиталем. Согласно договору, до постройки нового медицинского учреждения в Кяльбаджаре, госпиталь будет обслуживать и гражданское население", - сказал Ибрагимли.

    Кяльбаджарский район военный госпиталь медицинская помощь здравоохранение
    Kəlbəcərdəki hərbi hospital müvəqqəti olaraq mülki vətəndaşlara da xidmət göstərəcək

    Последние новости

    18:08

    ЦАХАЛ нанес серию авиаударов по объектам "Хезболлы" в Южном Ливане

    Другие страны
    18:07

    Джейхун Байрамов принял участие в круглом столе в Aspen Institute Italia

    Внешняя политика
    17:46

    Путин: Прекращение огня произойдет только после отвода украинских войск

    Другие страны
    17:45

    ACG должна определиться с намерениями по покупке Anglo Asian до 24 декабря

    Бизнес
    17:40

    Путин: Американская делегация посетит Москву на следующей неделе

    В регионе
    17:37

    МИД Азербайджана соболезнует КНР в связи с многочисленными жертвами при пожаре в Гонконге

    Внешняя политика
    17:36

    АПБА: За десять месяцев зарегистрировано 42 случая пищевого отравления

    Здоровье
    17:35

    Путин назвал ложью заявления о планах РФ напасть на Европу

    В регионе
    17:30

    Президент РФ: Никаких проектов мирного договора по Украине не было

    В регионе
    Лента новостей