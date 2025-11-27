İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Kəlbəcərdəki hərbi hospital müvəqqəti olaraq mülki vətəndaşlara da xidmət göstərəcək

    Sağlamlıq
    • 27 noyabr, 2025
    • 16:40
    Kəlbəcərdəki hərbi hospital müvəqqəti olaraq mülki vətəndaşlara da xidmət göstərəcək

    Kəlbəcərdə fəaliyyət göstərən Müdafiə Nazirliyinin hərbi hospitalı müvəqqəti olaraq həm də mülki vətəndaşlar üçün xidmət göstərəcək.

    "Report"un Gəncəyə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu barədə İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin Tibbi planlama departamentinin rəhbəri Hikmət İbrahimli məlumat verib.

    H.İbrahimli əlavə edib ki, hazırda Kəlbəcərdə mülki vətəndaşlar üçün xəstəxana fəaliyyət göstərmədiyindən tibbi xidmət almaqdan ötrü saatlarla yol qət etməyə məcbur olurlar:

    "Ona görə də tibbi xidmətin təşkili üçün adıçəkilən hospitalla müqavilə imzalanıb:

    "Müqaviləyə əsasən, Kəlbəcərdə yeni tibb müəssisəsi tikilinə qədər hospitalda həm də mülki əhaliyə xidmət göstəriləcək".

    Kəlbəcər hərbi hospital TİBBİ XİDMƏT İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi

