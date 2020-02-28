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Выяснилось, куда поместили заразившегося коронавирусом

​Выяснилось, куда поместили заразившегося коронавирусом

Выяснилось, куда поместили заразившегося коронавирусом

Стало известно, в какой больнице получает лечение человек, у которого сегодня обнаружили коронавирус.

Как удалось выяснить Report, 23-летний гражданин России помещен в Центральную больницу Астаринского района.

Отметим, что сегодня оперативный штаб при Кабинете министров подтвердил факт первого заражения коронавирусом (COVİD-19) в Азербайджане.

В оперативном штабе сообщили Report, что заразившийся – гражданин Российской Федерации. При въезде в Азербайджан с территории Исламской Республики Иран у него обнаружили признаки заболевания и поместили в инфекционный бокс особого режима в больнице. Проведенное обследование и тесты подтвердили факт заражения коронавирусом. В настоящее время состояние пациента стабильное. 

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