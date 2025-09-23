Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Весной 2026 года в Азербайджане пройдет ознакомительный тур по медтуризму

    Здоровье
    • 23 сентября, 2025
    • 13:28
    Весной 2026 года в Азербайджане пройдет ознакомительный тур по медтуризму

    В марте 2026 года представители многих стран приедут в Азербайджан для ознакомления со сферой медицинского туризма.

    Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов во время выступления в рамках I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025).

    Гурбанов добавил, что обеспечение доступности медицинских услуг для граждан всегда было одной из приоритетных целей:

    "В Азербайджане для граждан часто вводятся в эксплуатацию новые медицинские услуги. Основная цель - обеспечить интеграцию мировых инноваций в систему здравоохранения страны. Сегодня нехватка кадров является одной из основных проблем системы здравоохранения не только в Азербайджане, но и во всем мире. В нашей стране также предпринимаются меры для предотвращения этой проблемы".

    Tibbi turizmlə tanış olmaq üçün xarici ölkə nümayəndələri Azərbaycana gələcəklər
    Medical tourism study tour to be held in Azerbaijan in spring of 2026

