Весной 2026 года в Азербайджане пройдет ознакомительный тур по медтуризму

В марте 2026 года представители многих стран приедут в Азербайджан для ознакомления со сферой медицинского туризма.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов во время выступления в рамках I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025).

Гурбанов добавил, что обеспечение доступности медицинских услуг для граждан всегда было одной из приоритетных целей:

"В Азербайджане для граждан часто вводятся в эксплуатацию новые медицинские услуги. Основная цель - обеспечить интеграцию мировых инноваций в систему здравоохранения страны. Сегодня нехватка кадров является одной из основных проблем системы здравоохранения не только в Азербайджане, но и во всем мире. В нашей стране также предпринимаются меры для предотвращения этой проблемы".