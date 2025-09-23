İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Sağlamlıq
    • 23 sentyabr, 2025
    • 13:11
    Tibbi turizmlə tanış olmaq üçün xarici ölkə nümayəndələri Azərbaycana gələcəklər
    Vüqar Qurbanov

    Gələn ilin mart ayında bir çox xarici ölkələrin nümayəndələri tibbi turizm sahəsi ilə tanış olmaq üçün Azərbaycana gələcək.

    "Report"un məlumatına görə, bunu TƏBİB-in İcraçı direktoru Vüqar Qurbanov Bakıda keçirilən Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun (AIIF 2025) 2-cü günündə bildirib.

    V.Qurbanov əlavə edib ki, vətəndaşların tibbi xidmətlərə əlçatanlığını təmin etmək hər zaman qarşıda duran məqsədlərdən olub:

    "Ölkədə vətəndaşlar üçün tez-tez yeni tibbi xidmətlər istifadəyə verilir. Əsas hədəf dünyada olunan yeniliklərin ölkənin səhiyyə sisteminə inteqrasiyasını təmin etməkdir. Bu gün nəinki Azərbaycanda, eləcə də dünyada səhiyyə sistemində əsas problemlərdən biri kadr çatışmazlığıdır. Biz də ölkədə bu problemin qarşısını almaq üçün tədbirlər görürük".

    AIIF 2025 TƏBİB Vüqar Qurbanov
