Вакцины Pfizer и Moderna могут защищать от коронавируса несколько лет

Вакцины от коронавируса компаний-производителей Pfizer/BioNTech и Moderna могут защищать от инфекции несколько лет или даже всю жизнь.

Вакцины от коронавируса компаний-производителей Pfizer/BioNTech и Moderna могут защищать от инфекции несколько лет или даже всю жизнь.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на исследование под руководством ученых из университета Вашингтона в Сент-Луисе.

Специалисты считают, что большинству пациентов, которые получили мРНК-вакцину (Pfizer, Moderna), не будут в дальнейшем нуждаться в новых дозах, если у нынешнего коронавируса не будут появляться значительные мутации. При этом тем, кто переболел коронавирусом, а после привился, вероятно, не понадобиться бустерная доза даже в случае значительной мутации вируса.

После заражения или вакцинации в лимфатических узлах особая особая структура — так называемый герминативный центр, где расположены B-лимфоциты, играющие значительную роль в обеспечении иммунитета. Чем шире их диапазон и чем дольше этим клеткам приходится быть задействованными, тем больше вероятность, что они смогут препятствовать новым мутациям вируса.

Команда ученого доктора Али Эллебеди выяснила, что спустя 15 недель после первой дозы вакцины Pfizer/BioNTech герминативный центр все еще находился на достаточной активной стадии у всех 14 участников исследования. При этом количество клеток иммунологической памяти, определяющих коронавирус, не уменьшилось.

При этом, как отмечают специалисты, обычно герминативные центры "находятся на пике" через одну-две недели после иммунизации, а затем ослабевают.

Авторы статьи обратили внимание на то, что эти результаты говорят о том, что подавляющее большинство вакцинированных людей будут защищены в долгосрочной перспективе — "по крайней мере, от существующих вариантов".