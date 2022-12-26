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В Южной Корее зафиксировали первый случай заражения "поедающим мозг" паразитом

В Южной Корее зафиксировали первый случай заражения "поедающим мозг" паразитом Южная Корея зарегистрировала первый случай инфицирования амебой вида Неглерия Фоулера, которая проникает в человеческий мозг.
Здоровье
26 декабря 2022 г. 17:32
В Южной Корее зафиксировали первый случай заражения поедающим мозг паразитом

Южная Корея зарегистрировала первый случай инфицирования амебой вида Неглерия Фоулера, которая проникает в человеческий мозг.

Как передает Report, об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

"KDCA впервые подтвердило заражение Неглерия Фоулера у погибшего [пациента] с менингитом головного мозга", - сказано в сообщении.

По данным агентства, пациент пребывал в Таиланде на протяжении четырех месяцев, потом вернулся в Южную Корею. Спустя 11 дней после проявления симптомов недомогания (головные боли, лихорадка, рвота, дисфункция речи и прочие), он скончался.

В публикации указано, что органы здравоохранения после дополнительных тестов подтвердили у него наличие амебы Неглерия Фоулера.

Как заявили в KDCA, главным способом получения инфекции является контакт с загрязненной водой, которая проникает в организм через рот или нос и мигрирует в мозг человека. Микроорганизм способен вызвать первичный амебный менингоэнцефалит, смертельную инфекцию головного мозга.

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Версия на английском языке South Korea reports first case of brain-eating parasite

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