В ВОЗ рассказали о расширении географии новых штаммов COVID-19

До 41 страны расширилась география распространения штамма 501Y.V2, обнаруженного в ЮАР, и до 29 стран - штамма P.1

Отличающийся более высокой заразностью штамм коронавируса VOC 202012/01, обнаруженный первоначально в Великобритании, был выявлен на минувшей неделе еще в семи странах, их общее число достигло 101.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

До 41 страны расширилась география распространения штамма 501Y.V2, обнаруженного в ЮАР, и до 29 стран - штамма P.1, присутствие которого первоначально было установлено в Бразилии и Японии, сообщила в среду в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В ее еженедельном эпидемиологическом бюллетене отмечается, что штамм VOC 202012/01 "выявлен еще в семи странах, и по состоянию на 23 февраля в общей сложности 101 государство во всех шести регионах ВОЗ информировало о случаях [заболевания], вызванных этой разновидностью [коронавируса]". При этом "местная передача" данного штамма была зафиксирована в 45 странах. Доля заразившихся им выросла с января, в частности, в Европе.

Что касается разновидности коронавируса 501Y.V2, то с 16 февраля она выявлена дополнительно в пяти странах, и их общее число достигло сейчас 51. "Согласно недавним предварительным свидетельствам, разновидность 501Y.V2 может подвергать опасности иммунитет, что указывает на потенциальный повышенный риск нового заражения, - констатировали в ВОЗ. - Сейчас появляется все больше свидетельств того, что мутации, присутствующие в этой разновидности, могут помогать вирусу избегать реагирования иммунной системы, связанного с предыдущим инфицированием SARS-CoV-2 или с вакцинами".

В свою очередь штамм P.1 распространился в течение недели в восьми новых государствах, и теперь их насчитывается 29.

Что касается разновидности коронавируса 501Y.V2, то с 16 февраля она выявлена дополнительно в пяти странах, и их общее число достигло сейчас 51. "Согласно недавним предварительным свидетельствам, разновидность 501Y.V2 может подвергать опасности иммунитет, что указывает на потенциальный повышенный риск нового заражения, - констатировали в ВОЗ. - Сейчас появляется все больше свидетельств того, что мутации, присутствующие в этой разновидности, могут помогать вирусу избегать реагирования иммунной системы, связанного с предыдущим инфицированием SARS-CoV-2 или с вакцинами".

В свою очередь штамм P.1 распространился в течение недели в восьми новых государствах, и теперь их насчитывается 29.