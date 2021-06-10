В ВОЗ озвучили антиковидные рекомендации странам, проводящим матчи ЕВРО-2020

Спортивные мероприятия, такие как чемпионат Европы по футболу ЕВРО-2020, могут привлечь большое количество местных и иностранных посетителей

Спортивные мероприятия, такие как чемпионат Европы по футболу ЕВРО-2020, могут привлечь большое количество местных и иностранных посетителей. По опыту мы знаем, что массовые собрания могут усилить распространение вируса, особенно новых вызывающих обеспокоенность штаммов вируса, которые распространяются в Европейском регионе.

Об этом Report сообщили в Европейском региональном офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как отметили в региональном бюро ВОЗ, наибольшее внимание во время проведения спортивных мероприятий необходимо уделять таким локациям, как фан-зоны, аэропорты, общественный транспорт и другим "критическим точкам", где наблюдается наибольшая плотность скопления людей.

“По всей Европе фанаты также будут собираться, чтобы вместе посмотреть игры и встречаться в разных местах. В связи с продолжающейся пандемией COVID-19 и распространением новых вызывающих обеспокоенность вариантов этого вируса, а также большим количеством людей, все еще ожидающих вакцинации в странах Европейского региона, ВОЗ рекомендует странам проявлять повышенную осторожность", - отметил представитель Европейского офиса ВОЗ.

ВОЗ рекомендует странам, где проводятся крупные мероприятия, усилить меры общественного здравоохранения и социальные меры не только в местах проведения соревнований, но и за их пределами, в транспорте, используемом болельщиками и местным населением.

“ВОЗ также рекомендует странам обеспечить работу систем, предотвращающих распространение COVID-19 путешественниками, посредством выявления случаев, тестирования, отслеживания и изоляции. Для этого путешественникам необходимо предоставить четкую информацию и инструкции, которые включают в себя описание рисков и правил в пунктах назначения, а также какие шаги им нужно предпринять, если они думают, что общались с носителем COVID-19”, - добавил представитель регионального бюро ВОЗ.

С 11 июня по 11 июля пройдут игры Евро-2020. Согласно календарю, на Бакинском олимпийском стадионе пройдут игры команд из группы "А" – Швейцария-Уэльс, Турция-Уэльс и Турция-Швейцария, а также 1 игра четвертьфинала.