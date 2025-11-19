Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры

    В ВОЗ и ЮНИСЕФ призвали начать глобальную борьбу с полуфабрикатами

    Здоровье
    • 19 ноября, 2025
    • 07:18
    В ВОЗ и ЮНИСЕФ призвали начать глобальную борьбу с полуфабрикатами

    Представители ВОЗ и ЮНИСЕФ, а также ведущие эксперты-диетологи подготовили серию из трех научных статей, в которых исследователи всесторонне изучили негативные последствия от употребления промышленно приготовленных полуфабрикатов и призвали мировое сообщество начать координированную борьбу с распространением этих продуктов.

    Как передает Report, об этом сообщает редакция научного журнала Lancet.

    "Растущее потребление этих продуктов растет по всему миру, что ведет к перестройке диет и к отказу от употребления сырой и минимально обработанной пищи на глобальном уровне. Эти перемены продвигаются большими корпорациями, которые получают огромную прибыль от продажи этих продуктов, чей вред усиливается политическим лоббированием и активной рекламой полуфабрикатов", - заявил профессор Университета Сан-Паулу (Бразилия) Карлос Монтейро, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

    Профессор Монтейро и другие ученые с 2009 года активно изучают последствия появления на мировом рынке пищевой продукции так называемых "ультраобработанных продуктов". Так диетологи называют промышленно приготовленные полуфабрикаты из гидрогенизированных жиров, фруктозного или сахарного сиропа и других высококалорийных и дешевых ингредиентов, которые обладают привлекательным внешним видом и вкусом.

    Эксперты-диетологи и представители ВОЗ и ЮНИСЕФ проанализировали всю известную статистику, связанную с употреблением этих продуктов во всех странах-участницах ООН, и пришли к выводу, что подобные тренды сейчас охватывают большинство стран мира. По словам ученых, национальные диеты в них быстро заменяются "ультраобработанными продуктами", произведенными крупнейшими транснациональными корпорациями, которые ежегодно зарабатывают на продаже этих продуктов свыше $1,9 трлн.

    здоровье здоровое питание полуфабрикаты
    ÜST və UNICEF yarımfabrikat qidalara qarşı qlobal mübarizəyə çağırır

    Последние новости

    07:18

    В ВОЗ и ЮНИСЕФ призвали начать глобальную борьбу с полуфабрикатами

    Здоровье
    06:43

    Определились 39 из 48 участников ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике

    Футбол
    06:07

    Axios: США тайно разрабатывают новый план по прекращению войны в Украине

    Другие страны
    05:39

    В Японии при пожаре сгорели 170 домов

    Другие страны
    05:22

    Трамп: США включили Саудовскую Аравию в число основных союзников вне НАТО - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    04:50

    США запустили аппарат для тестирования гиперзвуковых технологий

    Другие страны
    04:16

    В Чили пять туристов погибли из-за непогоды в национальном парке

    Другие страны
    03:37

    США продадут Саудовской Аравии F-35, почти 300 танков и другие вооружения

    Другие страны
    03:11

    Telegraph: НАТО столкнулась с нехваткой тротила из-за войны в секторе Газа

    Другие страны
    Лента новостей