В ВОЗ и ЮНИСЕФ призвали начать глобальную борьбу с полуфабрикатами

Представители ВОЗ и ЮНИСЕФ, а также ведущие эксперты-диетологи подготовили серию из трех научных статей, в которых исследователи всесторонне изучили негативные последствия от употребления промышленно приготовленных полуфабрикатов и призвали мировое сообщество начать координированную борьбу с распространением этих продуктов.

Как передает Report, об этом сообщает редакция научного журнала Lancet.

"Растущее потребление этих продуктов растет по всему миру, что ведет к перестройке диет и к отказу от употребления сырой и минимально обработанной пищи на глобальном уровне. Эти перемены продвигаются большими корпорациями, которые получают огромную прибыль от продажи этих продуктов, чей вред усиливается политическим лоббированием и активной рекламой полуфабрикатов", - заявил профессор Университета Сан-Паулу (Бразилия) Карлос Монтейро, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Профессор Монтейро и другие ученые с 2009 года активно изучают последствия появления на мировом рынке пищевой продукции так называемых "ультраобработанных продуктов". Так диетологи называют промышленно приготовленные полуфабрикаты из гидрогенизированных жиров, фруктозного или сахарного сиропа и других высококалорийных и дешевых ингредиентов, которые обладают привлекательным внешним видом и вкусом.

Эксперты-диетологи и представители ВОЗ и ЮНИСЕФ проанализировали всю известную статистику, связанную с употреблением этих продуктов во всех странах-участницах ООН, и пришли к выводу, что подобные тренды сейчас охватывают большинство стран мира. По словам ученых, национальные диеты в них быстро заменяются "ультраобработанными продуктами", произведенными крупнейшими транснациональными корпорациями, которые ежегодно зарабатывают на продаже этих продуктов свыше $1,9 трлн.