ÜST və UNICEF yarımfabrikat qidalara qarşı qlobal mübarizəyə çağırır
- 19 noyabr, 2025
- 07:55
ÜST və UNICEF nümayəndələri, eləcə də aparıcı dietoloqlar birlikdə tədqiqatçıların sənaye üsulu ilə hazırlanmış, emal olunmuş qidaların istehlakının mənfi nəticələrini hərtərəfli araşdırdıqları və dünya birliyini bu məhsulların yayılmasına qarşı koordinasiyalı mübarizəyə başlamağa çağırdıqları üç elmi məqalə hazırlayıblar.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Lancet" elmi jurnalının redaktorları bildiriblər.
"Bu məhsulların istehlakı dünya miqyasında artır, bu da pəhrizlərdə dəyişiklik və qlobal olaraq xammal, minimal emal edilmiş qidalardan uzaqlaşmaya səbəb olur. Dəyişikliklər bu məhsulların satışından böyük qazanc əldə edən, zərərləri siyasi lobbiçilik və yarımfabrikat məhsulların aktiv reklamı ilə artan böyük şirkətlər tərəfindən təbliğ olunur", - San-Paulu Universitetinin (Braziliya) professoru Karlos Monteyro bildirib.
Professor Monteyro və digər alimlər 2009-cu ildən bəri saxta "ultra emal olunmuş qidalar"ın qlobal qida bazarına təsirini fəal şəkildə öyrənirlər. Dietoloqlar hidrogenləşdirilmiş yağlardan, fruktoza və ya şəkər siropundan, cəlbedici görünüşə, ləzzətə sahib olan digər yüksək kalorili, ucuz maddələrdən sənaye üsulu ilə hazırlanmış yarımfabrikatları belə adlandırırlar.
Mütəxəssislər, ÜST və UNICEF-in nümayəndələri bütün BMT üzv ölkələrində bu qidaların istehlakı ilə bağlı mövcud olan bütün statistikaları təhlil edərək oxşar tendensiyaların hazırda dünyanın əksər ölkələrinə təsir etdiyi qənaətinə gəliblər. Alimlərin fikrincə, milli pəhrizlər sürətlə böyük transmilli korporasiyalar tərəfindən istehsal olunan və hər il bu məhsulların satışından 1,9 trilyon dollardan çox qazanc əldə edən "ultra emal olunmuş qidalar"la əvəz olunur.