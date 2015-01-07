Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В Турции изобретен новый прибор для диагностики рака молочной железы. Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu.

Новый прибор разработан медицинским факультетом Университета Акдениз Турции.

В результате семилетних исследований университета усовершенствована система лазерной томографии молочной железы. Главным отличительным свойством прибора является более точная и в большем объеме визуализация опухоли.

Профессор Мурад Джанполад, представивший прибор на пресс-конференции, сказал, что работы по проекту Евросоюза были начаты в 2007 году и завершились в апреле прошлого года.

Он заявил, что до сегодняшнего дня на старом оборудовании невозможно было с точностью визуализировать опухоли молочной железы, поэтому иногда приходилось оперировать и больных с доброкачественной опухолью: "С этого момента дела в этой сфере пойдут по-другому. Так, с помощью новой системы кровяная ткань, в том числе большое скопление крови в области опухоли записывается на ленту. Поэтому можно получить более точное изображение опухоли. Мы уже обратились в соответствующие структуры для получения лицензии на новый прибор".

Другой врач университета Амал Алимоглу сказал, что новый прибор прошел испытание на 13 больных, у 10 из них получены положительные результаты.