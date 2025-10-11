Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    В Товузе трех детей госпитализировали с симптомами пищевого отравления

    Здоровье
    • 11 октября, 2025
    • 21:42
    В Товузе трех детей госпитализировали с симптомами пищевого отравления

    В Товузе трех детей госпитализировали с симптомами пищевого отравления.

    Как сообщает западное бюро Report, в больницу с подозрением на отравление от пищи были доставлены 4-летний И. Г., 3-летний Н.Г. и 6-летняя Г. Г.

    Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.

    Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    Tovuzda üç uşaq qidadan zəhərlənib - YENİLƏNİR

