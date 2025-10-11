В Товузе трех детей госпитализировали с симптомами пищевого отравления
Здоровье
- 11 октября, 2025
- 21:42
В Товузе трех детей госпитализировали с симптомами пищевого отравления.
Как сообщает западное бюро Report, в больницу с подозрением на отравление от пищи были доставлены 4-летний И. Г., 3-летний Н.Г. и 6-летняя Г. Г.
Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Последние новости
21:47
СМИ: Президент Мадагаскара покинул столицу на фоне протестовДругие страны
21:42
В Товузе трех детей госпитализировали с симптомами пищевого отравленияЗдоровье
21:35
В Мексике число погибших из-за наводнений достигло 37 - ОБНОВЛЕНОДругие страны
21:34
СМИ: В ХАМАС исключили разоружение в рамках плана Трампа по ГазеДругие страны
21:21
В Джульфе возникнут локальные перебои с подачей электроэнергииЭнергетика
21:19
При ударах ВС РФ по Украине погибли еще пять человекДругие страны
21:09
В Бельгии не исключили размещение военных в Брюсселе к концу годаДругие страны
20:54
Более полумиллиона человек вернулись в Газу после прекращения огняДругие страны
20:36