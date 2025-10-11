İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Tovuzda üç uşaq qidadan zəhərlənib - YENİLƏNİR

    Sağlamlıq
    • 11 oktyabr, 2025
    • 21:20
    Tovuzda üç uşaq qidadan zəhərlənib - YENİLƏNİR

    Tovuzda üç uşaq qidadan zəhərlənib.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, bir ailənin üç üzvü - 2021-ci il təvəllüdlü İ.H, 2022-ci il təvəllüdlü N.H və 2019-cu il təvəllüdlü G.H zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdiriliblər.

    Zərərçəkənlərin vəziyyətləri kafi və qənaətbəxş hesab olunur.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Tovuz Zəhərlənmə
    В Товузе трех детей госпитализировали с симптомами пищевого отравления

    Son xəbərlər

    21:23

    Atəşkəsdən sonra yarım milyondan çox insan Qəzzaya qayıdıb

    Digər ölkələr
    21:20

    Tovuzda üç uşaq qidadan zəhərlənib - YENİLƏNİR

    Sağlamlıq
    21:14

    Brüssel küçələrində hərbi patrullar yerləşdirilə bilər

    Digər ölkələr
    21:11

    Culfa rayonunun bəzi kəndlərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq

    Energetika
    21:10

    KİV: İsrail kəşfiyyatı Qəzzada Sinvarın hücum planları olan qeydləri tapıb

    Digər ölkələr
    21:04

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sabah" NTD-ni məğlub edib

    Komanda
    20:50

    Almaniyada meydanda baş verən atışmada bir neçə nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    20:47

    ATƏT nümayəndəsi Gürcüstanda 4 oktyabr hadisələrini pisləyib

    Region
    20:33

    Ukrayna Rusiya və KXDR-dən olan şirkətlərə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti