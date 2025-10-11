Tovuzda üç uşaq qidadan zəhərlənib - YENİLƏNİR
Sağlamlıq
- 11 oktyabr, 2025
- 21:20
Tovuzda üç uşaq qidadan zəhərlənib.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, bir ailənin üç üzvü - 2021-ci il təvəllüdlü İ.H, 2022-ci il təvəllüdlü N.H və 2019-cu il təvəllüdlü G.H zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdiriliblər.
Zərərçəkənlərin vəziyyətləri kafi və qənaətbəxş hesab olunur.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
