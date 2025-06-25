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Число пострадавших от пищевого отравления в Товузе достигло 21

Число пострадавших от пищевого отравления в Товузе достигло 21 В Товузе произошло массовое отравление.
Здоровье
25 июня 2025 г. 19:57
Число пострадавших от пищевого отравления в Товузе достигло 21

Число госпитализированных в Товузскую центральную районную больницу с подозрением на пищевое отравление достигло 21.

Как сообщает западное бюро Report, всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, состояние пациентов оценивается как стабильное.

Лечение пострадавших продолжается в отделении неотложной помощи.

19:32

Число госпитализированных в Товузскую центральную районную больницу с подозрением на пищевое отравление достигло 16.

Как сообщает западное бюро Report, им всем оказана необходимая помощь, их состояние оценивается как стабильное.

Лечение пострадавших продолжается в отделении неотложной помощи.

19:23

В Товузе произошло массовое отравление.

Как сообщает западное бюро Report, А.Алиев (2022 г.р.), А.Джафарова (2007 г.р.), Х.Мусаева (1979 г.р.), Р.Амирасланов (2008 г.р.), Р.Эйвазов (2017 г.р.), Р.Эйвазов (2013 г.р.), Д.Эйвазов (1983 г.р.), П.Алекберли (2019 г.р.), Э.Керимли (2016 г.р.), Э.Керимли (2018 г.р.), Ш.Алиева (1997 г.р.), А.Гусейнова (2006 г.р) были госпитализированы с подозрением на пищевое отравление.

По предварительной версии, они отравились донером.

Как сообщили Report в TƏBİB, сегодня 14 человек поступили в отделение неотложной медицинской помощи Товузской центральной районной больницы. Всем пациентам оказана необходимая медицинская помощь, их состояние оценивается как средне-тяжелое. Лечение продолжается в отделении неотложной помощи.

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