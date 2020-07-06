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В состоянии легких Бахрама Багирзаде есть значительное улучшение

В состоянии легких Бахрама Багирзаде есть значительное улучшение Лечение находится под непосредственным контролем первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой
Здравоохранение
6 июля 2020 г. 11:40
В состоянии легких Бахрама Багирзаде есть значительное улучшение
Бахрам Багирзаде

"Общее состояние здоровья заслуженного артиста Бахрама Багирзаде остается тяжелым, дыхание регулируется аппаратом искусственной вентиляции легких".

Об этом Report сообщил заместитель начальника Центрального таможенного госпиталя по лечебным делам Бахтияр Мусаев.

Он отметил, что Б.Багирзаде находится в сознании: "Температура тела в пределах нормы. Во время рентгеновского обследования наблюдалось значительное улучшение состояния легких. В настоящее время на первый план выходит борьба со вторичной бактериальной инфекцией. В связи с этим были внесены изменения в соответствующие назначения по лечению".

Отметим, что Б.Багирзаде был отключен от устройства ЭКМО несколько дней назад, поскольку период использования аппарата ЭКМО составляет 2-3 недели и после этого времени есть вероятность возникновения осложнений.

Заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде заразился коронавирусной инфекцией, 13 июня он был переведен из больницы в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя.

Поскольку более 90% легочной ткани заслуженного артиста было повреждено, его подключили к аппарату ЭКМО.

Лечение Багирзаде находится под непосредственным контролем первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) - инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом при развитии острой дыхательной недостаточности.

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Версия на азербайджанском языке Bəhram Bağırzadənin ağciyərlərinin vəziyyətində əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşma gedir

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