 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В сертификационный экзамен врачей внесут новшество

    Чтобы ознакомиться с образцами новых клинических заданий следует участвовать на сертификационных испытательных экзаменах© Report

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ С октября этого года на сертификационных экзаменах планируется введение новых клинических заданий по высшим и средним медицинским специальностям.

    Как передает Report, в Сертификационной комиссии министерства здравоохранения заявили, что процесс будет реализовываться согласно решению Кабинета министров от 1 декабря 2015 года о внесении изменений в "Порядок сертификации лиц (работников), занятых практической медициной или фармацевтической деятельностью", утвержденному постановлением Кабмина  №108 от 8 июня 2010 года.

    По информации Сертификационной комиссии, с образцами новых клинических заданий и новым методом можно ознакомиться путем периодического участия на проводимых испытательных экзаменах.

    Чтобы ознакомиться с образцами новых клинических заданий следует участвовать на "сертификационных испытательных экзаменах". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi