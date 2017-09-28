В сертификационный экзамен врачей внесут новшество

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Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ С октября этого года на сертификационных экзаменах планируется введение новых клинических заданий по высшим и средним медицинским специальностям.

Как передает Report, в Сертификационной комиссии министерства здравоохранения заявили, что процесс будет реализовываться согласно решению Кабинета министров от 1 декабря 2015 года о внесении изменений в "Порядок сертификации лиц (работников), занятых практической медициной или фармацевтической деятельностью", утвержденному постановлением Кабмина №108 от 8 июня 2010 года.

По информации Сертификационной комиссии, с образцами новых клинических заданий и новым методом можно ознакомиться путем периодического участия на проводимых испытательных экзаменах.

Чтобы ознакомиться с образцами новых клинических заданий следует участвовать на "сертификационных испытательных экзаменах".