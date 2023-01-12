В России обнаружили субвариант "омикрон"-штамма коронавируса "кракен"

Субвариант штамма коронавируса "омикрон" XBB.1.5, или "кракен", впервые обнаружен в России.

Субвариант штамма коронавируса "омикрон" XBB.1.5, или "кракен", впервые обнаружен в России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Первый случай заражения <...> субвариантом "омикрона" XBB.1.5 ("кракен") был зафиксирован в Пензенской области в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus", - говорится в сообщении.

Сейчас в России наблюдается широкая линейка разновидностей "омикрона", доминирует линия BA.5, добавили в ведомстве. Штамм "дельта" превалировал во второй половине 2021 года и в единичных случаях выявлялся осенью 2022 года, другие штаммы в последние месяцы не фиксировались.

"Лаборатории Роспотребнадзора и других ведомств продолжают постоянный мониторинг циркуляции вариантов коронавируса в РФ и ряде сопредельных государств с загрузкой геномных данных в национальную базу данных VGARus, где уже размещено 226 тыс. последовательностей геномов. На сегодняшний день к системе подключено более 150 организаций, которые проводят секвенирование геномов коронавируса", - отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее в ведомстве сообщили, что "кракен" не обладает повышенной летальностью и переносится не тяжелее других вариантов вируса. Но есть данные, что он быстро распространяется и более заразный.