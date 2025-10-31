Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм

    В Республиканскую клиническую урологическую больницу назначен новый директор

    Здоровье
    • 31 октября, 2025
    • 13:36
    В Республиканскую клиническую урологическую больницу назначен новый директор

    В Республиканскую клиническую урологическую больницу имени академика Мирмамеда Джавадзаде назначены директор и заместитель директора.

    Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал исполнительный директор TƏBİB Вюгар Гурбанов.

    Больницей будет руководить Пярвиз Гаджиев. На должность заместителя директора - главного врача назначен Эльчин Мустафаев.

    TƏBİB директор больница
    Фото
    Respublika Klinik Uroloji Xəstəxanasına yeni direktor və baş həkim təyin olunub - YENİLƏNİB

    Последние новости

    13:50

    Четыре человека пострадали из-за взрыва на автозаправке в Германии - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    13:44
    Фото

    В Нефтчале похоронили шехида I Карабахской войны Теймура Аллахвердиева

    Внутренняя политика
    13:37

    Айнур Айхан: Сотрудничество Азербайджана и Турции принесет долгосрочные результаты - ЭКСКЛЮЗИВ

    Бизнес
    13:36
    Фото

    В Республиканскую клиническую урологическую больницу назначен новый директор

    Здоровье
    13:34
    Видео

    Белый дом поделился видеороликом про Хэллоуин, представив демократов призраками

    Это интересно
    13:29
    Фото

    В Баку состоялась выставка "Путь к Великому возвращению"

    Внутренняя политика
    13:23
    Фото
    Видео

    Зарубежные дипломаты ознакомились со строительством станции "Хякяри" в Зангилане

    Внешняя политика
    13:20

    Десмонд Фунви: Колониализм оставил глубокие травмы, передающиеся из поколения в поколение

    Внешняя политика
    13:19
    Фото

    Жителям села Хыдырлы вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    Лента новостей