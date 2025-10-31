В Республиканскую клиническую урологическую больницу назначен новый директор
Здоровье
- 31 октября, 2025
- 13:36
В Республиканскую клиническую урологическую больницу имени академика Мирмамеда Джавадзаде назначены директор и заместитель директора.
Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал исполнительный директор TƏBİB Вюгар Гурбанов.
Больницей будет руководить Пярвиз Гаджиев. На должность заместителя директора - главного врача назначен Эльчин Мустафаев.
