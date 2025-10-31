İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    Respublika Klinik Uroloji Xəstəxanasına yeni direktor və baş həkim təyin olunub - YENİLƏNİB

    Sağlamlıq
    • 31 oktyabr, 2025
    • 13:24
    Respublika Klinik Uroloji Xəstəxanasına yeni direktor və baş həkim təyin olunub - YENİLƏNİB

    Akademik Mirməmməd Cavadzadə adına Respublika Kliniki Uroloji Xəstəxanasına direktor və direktor müavini təyin edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı TƏBİB-in İcraçı direktoru Vüqar Qurbanov müvafiq əmr imzalayıb.

    Əmrə əsasən, Respublika Klinik Uroloji Xəstəxanasına Pərviz Hacıyev rəhbərlik edəcək. Xəstəxananın direktor müavini - baş həkim vəzifəsinə isə Elçin Mustafayev təyin olunub.

    V.Qurbanov bu gün yeni direktor və baş həkimi kollektivə təqdim edib, müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini verib.

    Qeyd edək ki, P.Hacıyev ixtisasca uroloqdur və bu təyinatadək özəl tibb müəssisələrinin birində həkim-uroloq vəzifəsində çalışıb. O, 2001-2009-cu illərdə Ankara Universitetinin Tibb fakültəsində bakalavr, 2010-2015-ci illərdə urologiya ixtisası, 2016-2019-cu illər üzrə isə uşaq urologiyası ixtisası üzrə uzmanlıq təhsili alıb.

    E.Mustafayev də ixtisasca uroloqdur və bu təyinatadək eyniadlı tibb müəssisəsinin Endourologiya şöbəsinin müdiri vəzifəsini icra edib. O, 1994-2000-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin Müalicə işi fakültəsində, 2002-2004-cü illərdə Moskva Urologiya Elmi-Tədqiqat Universitetində klinik ordinatura, 2004-2007-ci illərdə isə aspirantura təhsili alıb.

    Respublika Klinik Uroloji Xəstəxanasının direktoru Fariz Babayev vəzifəsindən azad olunub.

    Məlumatı TƏBİB "Report"a təsdiqləyib.

    Qeyd edilib ki, F.Babayev öz ərizəsi ilə işdən azad edilib.

    Məlumat üçün bildirək ki, Fariz Hənifə oğlu Babayev 2021-ci ilin sentyabr ayında bu vəzifəyə təyin olunmuşdu.

    TƏBİB Klinik Uroloji Xəstəxana
    Foto
    В Республиканскую клиническую урологическую больницу назначен новый директор

    Son xəbərlər

    13:44
    Video

    Ağ Ev demokratların ruh kimi təqdim edildiyi videoçarx paylaşıb

    Maraqlı
    13:43

    Sumqayıtdan Bakıya hərəkət edən müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir

    İnfrastruktur
    13:40
    Foto

    İmişlidə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Elçin Heydərov dəfn edilib – YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:39

    Salyanda elektrik cərəyanı vuran 21 yaşlı şəxs xəstəxanada ölüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    13:37

    "Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Lüksemburq klubu ilə görüşə tam bərpa olunmamış çıxmışdıq"

    Futbol
    13:35

    Azərbaycan və Macarıstan XİN başçıları strateji tərəfdaşlığı müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    13:33

    Bakı və Sofiya strateji tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsi üçün yeni addımları razılaşdırıb

    Energetika
    13:29
    Foto

    Neftçalada I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Teymur Allahverdiyev dəfn edilib – YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:26

    Desmond Funvi: Kolonializm nəsildən-nəslə ötürülən dərin izlər buraxıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti