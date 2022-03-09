В прошлом году на борьбу с COVID-19 в Азербайджане потрачено 800,8 млн манатов

В прошлом году на мероприятия по борьбе с продолжающейся в стране пандемией коронавируса (COVID-19) было потрачено 800,8 млн манатов (в том числе 520,9 млн манатов из государственного бюджета, 279,9 млн манатов из Фонда обязательного медицинского страхова

В прошлом году на мероприятия по борьбе с продолжающейся в стране пандемией коронавируса (COVID-19) было потрачено 800,8 млн манатов (в том числе 520,9 млн манатов из государственного бюджета, 279,9 млн манатов из Фонда обязательного медицинского страхования).

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров Азербайджана по итогам деятельности в 2021 году.

Из выделенных средств 314,1 млн манатов направлены на приобретение вакцин, 165,8 млн манатов - на выплату надбавок медицинским работникам, 132,9 млн манатов - на функционирование модульных больниц, 115,3 млн манатов - на приобретение лекарственных средств, предметов медицинского назначения, оборудования и других товаров и услуг, 46,1 млн манатов - на приобретение тестов (реагентов) COVID-19, 20,8 млн манатов - на обеспечение деятельности многопрофильных медицинских учреждений, работающих по принципу самофинансирования, 5,0 млн манатов - на оплату услуг, оказываемых гражданам, взятым на карантин, и 0,8 млн манатов - на мероприятия по борьбе с пандемией COVID-19 в Нахчыванской Автономной Республике.