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В праздничные дни в Клинический медцентр с признаками отравления обратился 121 человек, двое скончались

В праздничные дни в Клинический медцентр с признаками отравления обратился 121 человек, двое скончались В праздничные дни (20-26 марта) в отделение токсикологии Клинического медицинского центра при Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) с признаками отравления обратился 121 человек.
Здоровье
27 марта 2023 г. 11:53
В праздничные дни в Клинический медцентр с признаками отравления обратился 121 человек, двое скончались

В праздничные дни (20-26 марта) в отделение токсикологии Клинического медицинского центра при Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) с признаками отравления обратился 121 человек.

Как сообщили Report в центре, 88 обратившихся после оказания первой помощи были отправлены домой, 33 человека госпитализированы (23 женщины и 10 мужчин).

Пятеро госпитализированных отравились угарным газом, 15 - лекарствами, 8 - уксусной кислотой, трое пациентов поступили с ботулизмом, двое - с аллергией. Несмотря на усилия врачей, отравившихся уксусной кислотой двух женщин спасти не удалось.

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Версия на азербайджанском языке Bayram günlərində KTM-ə zəhərlənmə ilə bağlı 121 nəfər müraciət edib, 2 nəfər ölüb

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