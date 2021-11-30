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В ООН заявили о недостаточных темпах вакцинации от коронавируса в мире

В ООН заявили о недостаточных темпах вакцинации от коронавируса в мире В мире не соблюдаются темпы глобальной вакцинации от коронавируса.
Здоровье
30 ноября 2021 г. 07:32
В ООН заявили о недостаточных темпах вакцинации от коронавируса в мире

В мире не соблюдаются темпы глобальной вакцинации от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил на брифинге официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы не там, где хотели бы быть", - отметил он.

Представитель ООН говоря о соблюдении темпов вакцинации, подчеркнул, что к концу 2021 года планировалось привить 40% населения планеты.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал правительства стран усилить меры контроля из-за ситуации с распространением нового штамма коронавируса "омикрон".

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Версия на азербайджанском языке BMT: Dünyada koronavirusa qarşı vaksinasiya qeyri-kafidir  

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