О нас

В ООН предупредили об учащении песчаных и пылевых бурь по всему миру

В ООН предупредили об учащении песчаных и пылевых бурь по всему миру Песчаные и пылевые бури остаются недооцененной проблемой, которая сегодня стала встречаться значительно чаще в некоторых регионах нашей планеты.
Здоровье
16 ноября 2023 г. 03:36
В ООН предупредили об учащении песчаных и пылевых бурь по всему миру

Песчаные и пылевые бури остаются недооцененной проблемой, которая сегодня стала встречаться значительно чаще в некоторых регионах нашей планеты.

Как передает Report, об этом говорится в новом докладе Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КБО ООН).

По оценкам экспертов КБО ООН, ежегодно в атмосферу попадает около 2 млрд тонн песка и пыли, что по массе примерно соответствует 350 пирамидам Хеопса в Египте. Хотя песчаные и пылевые штормы остаются региональным и сезонным явлением, их эффект усугубляется плохим управлением земельными и водными ресурсами, а также засухами и изменением климата. Фактически 25% подобных бурь в мире так или иначе связаны с человеческой деятельностью.

"Песчаные и пылевые бури становятся все более частыми и сильными, оказывая существенное трансграничное воздействие и затрагивая различные аспекты окружающей среды, климата, здоровья, сельского хозяйства, средств к существованию и социально-экономического благополучия людей.

В местах происхождения они наносят вред посевам, поражают домашний скот и разрушают верхний слой почвы. В зонах осаждения атмосферная пыль, особенно в сочетании с местным промышленным загрязнением, может вызвать или усугубить проблемы со здоровьем человека, такие как респираторные заболевания", — отметил председатель КБО ООН Ферас Зиадат.

В КБО ООН подсчитали, что мир ежегодно теряет около 1 млн квадратных километров здоровых и продуктивных земель из-за опустынивания. С 2015 по 2019 год их площадь сократилась на 4,2 млн квадратных километров, что соответствует совокупной территории стран Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

По словам экспертов, для борьбы с пылевыми бурями необходимо заниматься восстановлением растительного покрова и улучшать управление земельными и водными ресурсами в уязвимых для песчаных штормов регионах.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид
Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид
13 ноября 2023 г. 14:07
На ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость
На ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость
14 ноября 2023 г. 22:42
Нефть марки Brent подешевела до 82,12 доллара за баррель
Нефть марки Brent подешевела до 82,12 доллара за баррель
15 ноября 2023 г. 15:50
Начальник службы: Необходимо разработать проект соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии
Начальник службы: Необходимо разработать проект соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии
15 ноября 2023 г. 15:32
МЮ проиграл 9 из 17 матчей на старте сезона впервые за 50 лет
МЮ проиграл 9 из 17 матчей на старте сезона впервые за 50 лет
9 ноября 2023 г. 06:54
ОТГ приняла кандидатуру Лянкярана на звание Молодежной столицы Тюркского мира 2024
ФотоОТГ приняла кандидатуру Лянкярана на звание "Молодежной столицы Тюркского мира 2024"
10 ноября 2023 г. 02:53
В Хьюстоне отметили 100-летие Гейдара Алиева и День Победы
ФотоВ Хьюстоне отметили 100-летие Гейдара Алиева и День Победы
10 ноября 2023 г. 13:06
Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы из-за ставок
Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы из-за ставок
10 ноября 2023 г. 22:50
Главы МИД Франции и Армении обсудили региональные вопросы
Главы МИД Франции и Армении обсудили региональные вопросы
11 ноября 2023 г. 11:44
АПЛ: Тоттенхэм проиграл Вулверхэмптону, пропустив два гола в добавленное время
ВидеоАПЛ: "Тоттенхэм" проиграл "Вулверхэмптону", пропустив два гола в добавленное время
11 ноября 2023 г. 19:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi