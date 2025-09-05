В настоящее время в Азербайджане 1021 человек ожидает в очереди на трансплантацию органов
Здоровье
- 05 сентября, 2025
- 12:44
В настоящее время в Азербайджане 1021 человек ожидает в очереди на трансплантацию органов.
Об этом Report сообщили в Координационном центре по донорству и трансплантации органов.
Было отмечено, что до начала деятельности центра было проведено 1 862 операции:
"С начала его деятельности в 2022 году по настоящее время осуществлено 987 трансплантаций органов, из которых 948 операций завершились успешно".
