В настоящее время в Азербайджане 1021 человек ожидает в очереди на трансплантацию органов.

Об этом Report сообщили в Координационном центре по донорству и трансплантации органов.

Было отмечено, что до начала деятельности центра было проведено 1 862 операции:

"С начала его деятельности в 2022 году по настоящее время осуществлено 987 трансплантаций органов, из которых 948 операций завершились успешно".

Более подробная информация доступна по ссылке.