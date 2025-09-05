Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Здоровье
    • 05 сентября, 2025
    • 12:44
    В настоящее время в Азербайджане 1021 человек ожидает в очереди на трансплантацию органов

    В настоящее время в Азербайджане 1021 человек ожидает в очереди на трансплантацию органов.

    Об этом Report сообщили в Координационном центре по донорству и трансплантации органов.

    Было отмечено, что до начала деятельности центра было проведено 1 862 операции:

    "С начала его деятельности в 2022 году по настоящее время осуществлено 987 трансплантаций органов, из которых 948 операций завершились успешно".

    Лента новостей