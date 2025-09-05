Hazırda 1021 nəfər orqan transplantasiyası üçün növbədədir - RƏSMİ
Sağlamlıq
- 05 sentyabr, 2025
- 12:27
Hazırda 1021 nəfər orqan transplantasiyası üçün növbədədir.
Bu barədə "Report"a Orqan Donorluğu və Transplantasiyası üzrə Koordinasiya Mərkəzindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Mərkəz fəaliyyətə başlayana qədər 1862 əməliyyat icra edilib:
"Mərkəzin fəaliyyətə başlamasından (2022-ci il) indiyədək isə 987 orqan transplantasiyası həyata keçirilib ki, bu əməliyyatlardan da 948-i uğurla nəticələnib".
Materialın tam mətni ilə buradan tanış ola bilərsiniz.
Son xəbərlər
12:40
Sabah yağış yağacaq, şimşək çağacaq - PROQNOZEkologiya
12:38
Finlandiya Fələstində münaqişənin sülh yolu ilə həllinə dair bəyannaməyə qoşulubDigər ölkələr
12:34
Elçin Məsiyev dünya çempionatı matçına təyinat alıbFutbol
12:34
Azərbaycanda bu il aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 6 %-dən çox artıbMaliyyə
12:28
Azərbaycan millisinin keçmiş futbolçusunun yeni klubu müəyyənləşibFutbol
12:27
Hazırda 1021 nəfər orqan transplantasiyası üçün növbədədir - RƏSMİSağlamlıq
12:18
Foto
"İçərişəhər"də yeni Xidmət Mərkəzi fəaliyyətə başlayıbDaxili siyasət
12:17
Tovuzda yanğına səbəb olan şəxs saxlanılıbHadisə
12:17