    Hazırda 1021 nəfər orqan transplantasiyası üçün növbədədir - RƏSMİ

    Sağlamlıq
    • 05 sentyabr, 2025
    • 12:27
    Hazırda 1021 nəfər orqan transplantasiyası üçün növbədədir.

    Bu barədə "Report"a Orqan Donorluğu və Transplantasiyası üzrə Koordinasiya Mərkəzindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Mərkəz fəaliyyətə başlayana qədər 1862 əməliyyat icra edilib:

    "Mərkəzin fəaliyyətə başlamasından (2022-ci il) indiyədək isə 987 orqan transplantasiyası həyata keçirilib ki, bu əməliyyatlardan da 948-i uğurla nəticələnib".

    Materialın tam mətni ilə buradan tanış ola bilərsiniz.

    Orqan transplantasiyası orqan donorluğu Səhiyyə Nazirliyi

