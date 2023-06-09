В Нахчыване вводится запрет на безрецептурную продажу антибиотиков

В Нахчыванской Автономной Республике вводится запрет на безрецептурную продажу антибиотиков.

В Нахчыванской Автономной Республике вводится запрет на безрецептурную продажу антибиотиков.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом говорилось на конференции, организованной Министерством здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики.

На конференции первый заместитель министра здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики, временно исполняющий обязанности министра Самиг Садыхов сообщил, что принято решение о дальнейшем усилении контроля за безрецептурной продажей антибиотиков в Автономной Республике.