В Нахчыване в праздничные дни отравились 20 человек

В период новогодних праздников в Нахчыванской Автономной Республике были зафиксированы 20 случаев отравления.

Как сообщили Report в Центре инфекционных заболеваний, все пострадавшие обратились за медицинской помощью с признаками отравления.

Согласно статистике, 11 случаев были связаны с пищевыми отравлениями, 6 - с отравлением угарным газом, еще 3 - с употреблением алкоголя.