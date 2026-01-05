В Нахчыване в праздничные дни отравились 20 человек
- 05 января, 2026
- 11:02
В период новогодних праздников в Нахчыванской Автономной Республике были зафиксированы 20 случаев отравления.
Как сообщили Report в Центре инфекционных заболеваний, все пострадавшие обратились за медицинской помощью с признаками отравления.
Согласно статистике, 11 случаев были связаны с пищевыми отравлениями, 6 - с отравлением угарным газом, еще 3 - с употреблением алкоголя.
