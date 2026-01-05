Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Нахчыване в праздничные дни отравились 20 человек

    Здоровье
    • 05 января, 2026
    • 11:02
    В Нахчыване в праздничные дни отравились 20 человек

    В период новогодних праздников в Нахчыванской Автономной Республике были зафиксированы 20 случаев отравления.

    Как сообщили Report в Центре инфекционных заболеваний, все пострадавшие обратились за медицинской помощью с признаками отравления.

    Согласно статистике, 11 случаев были связаны с пищевыми отравлениями, 6 - с отравлением угарным газом, еще 3 - с употреблением алкоголя.

    Отравления Нахчыванская Автономная Республика медицинская помощь токсикология
    Naxçıvanda bayram günlərində 20 nəfər zəhərlənib

