Главный тренер "Ливерпуля": Мы хорошо подготовились к игре с "Карабахом"
Футбол
- 27 января, 2026
- 20:03
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил о том, что команда хорошо подготовилась к матчу с "Карабахом".
Как сообщает Report, специалист поделился своими мыслями о предстоящем домашнем матче VIII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА со "скакунами".
"Мы нацелены на победу", - заявил Слот.
Отметим, что матч "Ливерпуль" - "Карабах" состоится в ночь с 28 на 29 января. Встреча начнется в 00:00 по бакинскому времени.
Последние новости
21:35
Итконен: ЕС откажется от всех видов энергоносителей из РФДругие страны
21:27
Bloomberg: Танкеры с российской нефтью застряли в море после отказа Индии от поставокДругие страны
21:13
Доход Азербайджана от экспорта хлопка в 2025 году превысил 160 млн долларовБизнес
21:11
Великобритания увеличила число своих военнослужащих в УкраинеДругие страны
21:02
Руководитель Аппарата Верховного Меджлиса Нахчыванской АР освобожден от должностиВнутренняя политика
21:00
Мирзоян обсудил с главой ПАСЕ мирный процесс между Ереваном и БакуВнешняя политика
20:52
Арне Слот отметил, что в составе "Карабаха" есть сильные нападающиеФутбол
20:46
Фото
В Красной Слободе почтили память жертв ХолокостаВнутренняя политика
20:33