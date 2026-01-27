Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Главный тренер "Ливерпуля": Мы хорошо подготовились к игре с "Карабахом"

    Футбол
    • 27 января, 2026
    • 20:03
    Главный тренер Ливерпуля: Мы хорошо подготовились к игре с Карабахом

    Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил о том, что команда хорошо подготовилась к матчу с "Карабахом".

    Как сообщает Report, специалист поделился своими мыслями о предстоящем домашнем матче VIII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА со "скакунами".

    "Мы нацелены на победу", - заявил Слот.

    Отметим, что матч "Ливерпуль" - "Карабах" состоится в ночь с 28 на 29 января. Встреча начнется в 00:00 по бакинскому времени.

    Арне Слот ФК Лига чемпионов УЕФА
    "Liverpul"un baş məşqçisi: "Qurban Qurbanovun davranışını mən təkrarlaya bilməzdim"

    Последние новости

    21:35

    Итконен: ЕС откажется от всех видов энергоносителей из РФ

    Другие страны
    21:27

    Bloomberg: Танкеры с российской нефтью застряли в море после отказа Индии от поставок

    Другие страны
    21:13

    Доход Азербайджана от экспорта хлопка в 2025 году превысил 160 млн долларов

    Бизнес
    21:11

    Великобритания увеличила число своих военнослужащих в Украине

    Другие страны
    21:02

    Руководитель Аппарата Верховного Меджлиса Нахчыванской АР освобожден от должности

    Внутренняя политика
    21:00

    Мирзоян обсудил с главой ПАСЕ мирный процесс между Ереваном и Баку

    Внешняя политика
    20:52

    Арне Слот отметил, что в составе "Карабаха" есть сильные нападающие

    Футбол
    20:46
    Фото

    В Красной Слободе почтили память жертв Холокоста

    Внутренняя политика
    20:33

    Начальники генштабов Турции и Франции обсудили двусторонние отношения

    В регионе
    Лента новостей