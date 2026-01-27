Главный тренер "Ливерпуля": Мы хорошо подготовились к игре с "Карабахом"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил о том, что команда хорошо подготовилась к матчу с "Карабахом".

Как сообщает Report, специалист поделился своими мыслями о предстоящем домашнем матче VIII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА со "скакунами".

"Мы нацелены на победу", - заявил Слот.

Отметим, что матч "Ливерпуль" - "Карабах" состоится в ночь с 28 на 29 января. Встреча начнется в 00:00 по бакинскому времени.