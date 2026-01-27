В Кяльбаджаре проведут исследования наследия Кавказской Албании
Наука и образование
- 27 января, 2026
- 19:47
На территории Кяльбаджара также будут проводиться исследования по историческому наследию Кавказской Албании.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Национальной академии наук Азербайджана, академик Иса Габиббейли.
По его словам, Институт истории и этнологии достиг значительных результатов в исследованиях, связанных с Западным Азербайджаном, а Институт философии и социологии успешно работает в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий.
И.Габиббейли отметил, что Институт истории и этнологии, а также Институт востоковедения обладают высоким потенциалом для восстановления исторической карты региона, и подчеркнул необходимость ускорения исследований в данном направлении.
