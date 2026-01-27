Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    В Кяльбаджаре проведут исследования наследия Кавказской Албании

    Наука и образование
    • 27 января, 2026
    • 19:47
    В Кяльбаджаре проведут исследования наследия Кавказской Албании

    На территории Кяльбаджара также будут проводиться исследования по историческому наследию Кавказской Албании.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Национальной академии наук Азербайджана, академик Иса Габиббейли.

    По его словам, Институт истории и этнологии достиг значительных результатов в исследованиях, связанных с Западным Азербайджаном, а Институт философии и социологии успешно работает в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий.

    И.Габиббейли отметил, что Институт истории и этнологии, а также Институт востоковедения обладают высоким потенциалом для восстановления исторической карты региона, и подчеркнул необходимость ускорения исследований в данном направлении.

    Qafqaz Albaniyasına dair tədqiqatlar Kəlbəcər ərazisində də planlaşdırılır

