В Баку обсудили подготовку к XIII Глобальному Бакинскому форуму

    27 января, 2026
    19:14
    В Международном центре Низами Гянджеви прошла встреча с послом Бельгии в Азербайджане Жюльеном де Фрепоном, основное внимание было уделено подготовке к XIII Глобальному Бакинскому форуму.

    Как передает Report, об этом сообщает центр в соцсети Х.

    "В ходе продуктивной встречи стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества, а также подготовку к XIII Глобальному Бакинскому форуму, который запланирован на март", - говорится в сообщении.

    Отметим, что XIII Глобальный Бакинский форум пройдет 12-14 марта этого года. В нем примут участие более 400 иностранных гостей.

    Лента новостей