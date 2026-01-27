В Баку обсудили подготовку к XIII Глобальному Бакинскому форуму
Внешняя политика
- 27 января, 2026
- 19:14
В Международном центре Низами Гянджеви прошла встреча с послом Бельгии в Азербайджане Жюльеном де Фрепоном, основное внимание было уделено подготовке к XIII Глобальному Бакинскому форуму.
Как передает Report, об этом сообщает центр в соцсети Х.
"В ходе продуктивной встречи стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества, а также подготовку к XIII Глобальному Бакинскому форуму, который запланирован на март", - говорится в сообщении.
Отметим, что XIII Глобальный Бакинский форум пройдет 12-14 марта этого года. В нем примут участие более 400 иностранных гостей.
