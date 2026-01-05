Naxçıvanda bayram günlərində 20 nəfər zəhərlənib
Sağlamlıq
- 05 yanvar, 2026
- 10:52
Bayram günlərində Naxçıvan Muxtar Respublikasında (MR) zəhərlənmə ilə bağlı 20 fakt qeydə alınıb.
Yoluxucu Xəstəliklər Mərkəzindən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, qeyd olunan dövrdə ümumilikdə 20 nəfər müxtəlif səbəblərdən zəhərlənmə diaqnozu ilə tibb müəssisəsinə müraciət edib.
Statistikaya əsasən, zəhərlənmə hallarından 11-i qida, 6-sı dəm qazı, 3-ü isə alkoqol mənşəli zəhərlənmə olub.
