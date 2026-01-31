İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    La Liqa təmsilçisi ABŞ millisinin futbolçusunu transfer edib

    Futbol
    • 31 yanvar, 2026
    • 10:40
    İspaniya La Liqası təmsilçisi "Vilyarreal" ABŞ millisinin futbolçusu Aleks Frimanı transfer edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "Sarı sualtı qayıqlar" 21 yaşlı müdafiəçi ilə 2032-ci ilə qədər müqavilə imzalayıblar.

    Qeyd edək ki, Aleks Friman son olaraq ölkəsində "Orlondo Siti" komandasında çıxış edib. O, 2025 mövsümündə 38 oyunda altı qol vurub və altı məhsuldar ötürmə edib. Milli komandada isə 13 oyunda iki qola imza atıb.

    Futbol La Liqa transfer ABŞ Aleks Friman

