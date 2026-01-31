İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Anar Bağırov: Vəkil adından qanunsuz istifadə hallarına rast gəlinir

    Daxili siyasət
    • 31 yanvar, 2026
    • 10:27
    Anar Bağırov: Vəkil adından qanunsuz istifadə hallarına rast gəlinir

    Azərbaycanda nümayəndəlik institutu məhdudlaşdırılandan sonra Vəkillər Kollegiyasının üzvü olmayan şəxslər tərəfindən vəkil adından qanunsuz istifadə hallarına daha çox rast gəlinir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Vəkillər Kollegiyasının sədri Anar Bağırov qurum üzvlərinin bu gün keçirilən konfransında deyib.

    O bildirib ki, əksər hallarda həmin şəxslər fəaliyyət göstərdikləri ünvanlarda "vəkil", "vəkil bürosu", "vəkil xidmətləri" kimi adlardan reklam olaraq istifadə edirlər. Belə halların qarşısının alınması məqsədilə qanunvericiliyə edilən yeni dəyişikliklərdə vəkillərin müstəsna fəaliyyəti ilə bağlı anlayışların qeyri-vəkillər tərəfindən istifadə edilməsi qadağan olunub:

    "Bu dəyişiklikdən irəli gələrək İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsinə dəyişiklik edilib və vəkil adından qanunsuz istifadə ilə bağlı normalar təkmilləşdirilib. Digər mühüm dəyişikliklərdən biri isə "Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında" qanunda intizam pozuntusuna yol verən vəkillərə münasibətdə tətbiq olunan intizam tənbehi tədbirlərinin seçilməsi zamanı konkret meyarların müəyyən olunmasıdır. Həmçinin vəkillərin intizam icraatı proseduruna da yeniliklər edillb".

    Vəkillər Kollegiyası konfrans intizam Anar Bağırov

    Son xəbərlər

    11:58

    Qafqazda ürək transplantasiyasının ilk pasiyenti: İnsanları donor olmağa çağırıram

    Sağlamlıq
    11:56
    Foto

    Milli Məclisdə Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinin gələcək inkişaf perspektivləri müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    11:52

    Əli Şamxani: İran hadisələrin istənilən inkişaf variantına hazırdır

    Digər ölkələr
    11:35

    Premyer Liqa klubu yeni transferini açıqlayıb

    Futbol
    11:29

    Azərbaycanda orqan transplantasiyası sisteminin elektronlaşdırılması üzərində işlər aparılır

    Sağlamlıq
    11:27

    Xaçmazda yük maşını piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    11:20

    Azərbaycanda rəqəmsal bacarıqları ölçən milli sistemin yaradılması təklif edilir

    İKT
    11:14

    MM-in komitə sədri: Azərbaycanda ürək transplantasiyasına ehtiyacı olanların sayı çoxdur

    Sağlamlıq
    11:12

    Rusiyanın Xersona endirdiyi zərbələr nəticəsində 2 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti