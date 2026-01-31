İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Azərbaycanda aktiv fəaliyyətdə olan vəkillərin sayı açıqlanıb

    Daxili siyasət
    • 31 yanvar, 2026
    • 10:18
    Azərbaycanda aktiv fəaliyyətdə olan vəkillərin sayı açıqlanıb

    Hazırda Azərbaycanda aktiv fəaliyyət göstərən vəkillərin sayı 2706 nəfərdir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Vəkillər Kollegiyasının sədri Anar Bağırov Vəkillər Kollegiyası üzvlərinin konfransı zamanı məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, vəkilliyə test üsulu ilə qəbul 2004-cü ildən tətbiq olunur:

    "2004-2018-ci illər ərzində cəmi beş, son üç ildə isə altı yazılı test imtahanı keçirilib. Ümumilikdə son səkkiz il ərzində bu rəqəm 16-ya çatıb. Bu imtahanlarda 6 893 namizəd iştirak edib, onlardan 1 975 nəfər icbari təlim mərhələsini uğurla başa vuraraq and içib və nəticədə ölkədə vəkillərin sayı üç dəfədən çox artaraq 2825 nəfər təşkil edib. Onlardan 2706 nəfəri aktiv vəkillik fəaliyyəti ilə məşğuldur, 12-nin fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılıb, 107 vəkil isə dövlət qulluğundadır".

    Azərbaycan Vəkillər Kollegiyası Anar Bağırov Vəkillər
    Анар Багиров: Активной практикой в Азербайджане занимаются свыше 2,7 тыс. адвокатов

    Son xəbərlər

    11:58

    Qafqazda ürək transplantasiyasının ilk pasiyenti: İnsanları donor olmağa çağırıram

    Sağlamlıq
    11:56
    Foto

    Milli Məclisdə Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinin gələcək inkişaf perspektivləri müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    11:52

    Əli Şamxani: İran hadisələrin istənilən inkişaf variantına hazırdır

    Digər ölkələr
    11:35

    Premyer Liqa klubu yeni transferini açıqlayıb

    Futbol
    11:29

    Azərbaycanda orqan transplantasiyası sisteminin elektronlaşdırılması üzərində işlər aparılır

    Sağlamlıq
    11:27

    Xaçmazda yük maşını piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    11:20

    Azərbaycanda rəqəmsal bacarıqları ölçən milli sistemin yaradılması təklif edilir

    İKT
    11:14

    MM-in komitə sədri: Azərbaycanda ürək transplantasiyasına ehtiyacı olanların sayı çoxdur

    Sağlamlıq
    11:12

    Rusiyanın Xersona endirdiyi zərbələr nəticəsində 2 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti