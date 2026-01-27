Азербайджан и Иордания обсудили перспективы развития двусторонних отношений

Посол Азербайджана Шахин Абдуллаев и заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади обсудили перспективы развития двусторонних отношений.

Как передает Report, об этом говорится в публикации на странице диппредставительства в соцсети Х.

"В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Иорданией", - говорится в сообщении.