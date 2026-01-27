Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Азербайджан и Иордания обсудили перспективы развития двусторонних отношений

    Внешняя политика
    • 27 января, 2026
    • 19:54
    Азербайджан и Иордания обсудили перспективы развития двусторонних отношений

    Посол Азербайджана Шахин Абдуллаев и заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади обсудили перспективы развития двусторонних отношений.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации на странице диппредставительства в соцсети Х.

    "В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Иорданией", - говорится в сообщении.

    Азербайджан Иордания Шахин Абдуллаев Айман ас-Сафади двусторонние отношения
    Azərbaycan və İordaniya ikitərəfli münasibətlərin inkişaf perspektivlərini müzakirə edib

    Последние новости

    20:03

    Главный тренер "Ливерпуля": Мы хорошо подготовились к игре с "Карабахом"

    Футбол
    19:54

    Азербайджан и Иордания обсудили перспективы развития двусторонних отношений

    Внешняя политика
    19:47

    В Кяльбаджаре проведут исследования наследия Кавказской Албании

    Наука и образование
    19:43

    Сибига: Зеленский готов встретиться с Путиным для решения двух ключевых вопросов

    Другие страны
    19:33
    Фото
    Видео

    АПБА проводит оценку качества реализуемой без упаковки квашеной капусты

    Здоровье
    19:19

    Папоян: Ереван и Баку договорились о поставках СПГ в Армению через Азербайджан

    Энергетика
    19:14
    Фото

    В Баку обсудили подготовку к XIII Глобальному Бакинскому форуму

    Внешняя политика
    19:12

    СМИ: В тюрьмы Ирака перевели еще 300 боевиков ИГИЛ из Сирии

    Другие страны
    18:57

    Глава Генштаба Турции обсудил с американским адмиралом региональные вопросы

    В регионе
    Лента новостей