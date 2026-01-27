Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    СМИ: На месторождении "Тенгиз" восстановят половину объемов добычи к 7 февраля

    В регионе
    • 27 января, 2026
    • 20:09
    СМИ: На месторождении Тенгиз восстановят половину объемов добычи к 7 февраля

    Нефтяное месторождение Казахстана "Тенгиз", работа на котором была приостановлена 18 января из-за пожара и отключения электроэнергии, к 7 февраля, вероятно, восстановит добычу почти наполовину.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

    По их данным, к 5 февраля добыча на "Тенгизе" может составить около 33 тыс. тонн в сутки (примерно 260 тыс. баррелей), что соответствует лишь 26% от обычного уровня. К 7 февраля показатель может вырасти до 57 тыс. тонн в сутки, или около 46% от нормального объема. При этом дальнейшие темпы восстановления остаются неопределенными.

    Агентство отмечает, что возвращение к полноценной работе будет сложным, а график восстановления - трудно прогнозируемым. По одной из оценок, к середине февраля добыча на "Тенгизе" может достичь 670 тыс. баррелей в сутки, что близко к показателям осени прошлого года, но существенно ниже уровня начала 2025 года, когда добыча доходила до 900 тыс. б/с.

    Отметим, что вчера "Тенгизшевройл" возобновил добычу нефти на месторождении "Тенгиз".

    Казахстан месторождение нефтедобыча

    Последние новости

    21:35

    Итконен: ЕС откажется от всех видов энергоносителей из РФ

    Другие страны
    21:27

    Bloomberg: Танкеры с российской нефтью застряли в море после отказа Индии от поставок

    Другие страны
    21:13

    Доход Азербайджана от экспорта хлопка в 2025 году превысил 160 млн долларов

    Бизнес
    21:11

    Великобритания увеличила число своих военнослужащих в Украине

    Другие страны
    21:02

    Руководитель Аппарата Верховного Меджлиса Нахчыванской АР освобожден от должности

    Внутренняя политика
    21:00

    Мирзоян обсудил с главой ПАСЕ мирный процесс между Ереваном и Баку

    Внешняя политика
    20:52

    Арне Слот отметил, что в составе "Карабаха" есть сильные нападающие

    Футбол
    20:46
    Фото

    В Красной Слободе почтили память жертв Холокоста

    Внутренняя политика
    20:33

    Начальники генштабов Турции и Франции обсудили двусторонние отношения

    В регионе
    Лента новостей