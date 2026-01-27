СМИ: На месторождении "Тенгиз" восстановят половину объемов добычи к 7 февраля

Нефтяное месторождение Казахстана "Тенгиз", работа на котором была приостановлена 18 января из-за пожара и отключения электроэнергии, к 7 февраля, вероятно, восстановит добычу почти наполовину.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, к 5 февраля добыча на "Тенгизе" может составить около 33 тыс. тонн в сутки (примерно 260 тыс. баррелей), что соответствует лишь 26% от обычного уровня. К 7 февраля показатель может вырасти до 57 тыс. тонн в сутки, или около 46% от нормального объема. При этом дальнейшие темпы восстановления остаются неопределенными.

Агентство отмечает, что возвращение к полноценной работе будет сложным, а график восстановления - трудно прогнозируемым. По одной из оценок, к середине февраля добыча на "Тенгизе" может достичь 670 тыс. баррелей в сутки, что близко к показателям осени прошлого года, но существенно ниже уровня начала 2025 года, когда добыча доходила до 900 тыс. б/с.

Отметим, что вчера "Тенгизшевройл" возобновил добычу нефти на месторождении "Тенгиз".