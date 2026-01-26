На месторождении "Тенгиз" возобновлена добыча нефти после аварии

"Тенгизшевройл" возобновил добычу нефти после аварии на месторождении "Тенгиз" в Атырауской области Казахстана.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

"Тенгизшевройл" подтверждает безопасный запуск системы распределения электроэнергии и начальный этап возобновления добычи сырой нефти. ТШО работает над поэтапным увеличением объемов добычи по мере того, как будут позволять условия", - сказано в сообщении.

Отметим, что 18 января произошел пожар на электростанции ГТЭС-4, в результате чего возникли проблемы с энергоснабжением нефтегазовых месторождений "Тенгиз" и "Королевское".

Компания ExxonMobile владеет долями в ключевых проектах: 25% в "Тенгизшевройл" (месторождение "Тенгиз"), около 16,8% в консорциуме NCOC (месторождение "Кашаган") и 7,5% в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК).

Сегодня глава "КазМунайГаз" Асхат Хасенов провел встречу со старшим вице-президентом компании "ExxonMobil" Питером Ларденом, в ходе которой стороны обсудили дополнительные экспортные маршруты казахстанской нефти.

"Обсуждены перспективы взаимодействия в геологоразведке, транспортировке нефти и внедрении инновационных технологий на производстве. В рамках подписанного между компаниями соглашения о конфиденциальности ExxonMobil детально изучает перспективные геологоразведочные участки в Казахстане", - сообщает КМГ.