    Премьер Казахстана призвал ExxonMobil устранить последствия аварии на "Тенгизе"

    В регионе
    • 26 января, 2026
    • 11:02
    Премьер Казахстана призвал ExxonMobil устранить последствия аварии на Тенгизе

    Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и старший вице-президент компании ExxonMobil Питер Ларден обсудили ситуацию вокруг месторождения "Тенгиз".

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении правительства Казахстана.

    "Отмечена важность ускоренной работы по оперативной ликвидации последствий аварии в кратчайшие сроки и принятию необходимых мер для предотвращения подобных инцидентов в будущем", - сказано в сообщении.

    Также стороны обсудили ситуацию вокруг Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Выражена общая заинтересованность в стабильном функционировании важного инфраструктурного объекта.

    Отметим, что 18 января произошел пожар на электростанции ГТЭС-4, в результате чего возникли проблемы с энергоснабжением нефтегазовых месторождений "Тенгиз" и "Королевское".

    Минэнерго ранее заявило о созданной спецкомиссии по расследованию причин произошедшего.

    Отметим, что в 2025 году добыча нефти на "Тенгизе" в связи с завершением проекта будущего расширения составила более 39 млн тонн, на "Кашагане" – свыше 18 млн тонн. Общий объем отгрузки энергоресурсов через КТК составил 70,5 млн тонн, из них казахстанской нефти – 63,8 млн тонн.

    Компания ExxonMobile владеет долями в ключевых проектах: 25% в "Тенгизшевройл" (месторождение "Тенгиз"), около 16,8% в консорциуме NCOC (месторождение "Кашаган") и 7,5% в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК).

    Qazaxıstan "ExxonMobil"i "Tengiz"dəki qəzanın nəticələrini aradan qaldırmağa çağırıb
    Kazakhstan PM calls on ExxonMobil to address consequences of accident at Tengiz

    Лента новостей