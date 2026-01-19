Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Добыча нефти на месторождениях Тенгиз приостановлена из-за энергопроблем

    Энергетика
    • 19 января, 2026
    • 14:34
    Добыча нефти на месторождениях Тенгиз приостановлена из-за энергопроблем

    Компания "Тенгизшевройл" (ТШО) временно приостановила добычу нефти на месторождениях Тенгиз и Королевское из-за проблем с системами распределения электроэнергии.

    Как передает Report, об этом сообщили "Интерфакс-Казахстан" в ТШО.

    "Тенгизшевройл" подтверждает, что в качестве меры предосторожности временно приостановил добычу на месторождениях Тенгиз и Королевское. Данное решение принято в связи с возникшей ситуацией, затронувшей некоторые системы распределения электроэнергии на производственных объектах", - сообщили в ТШО.

    В компании заверили, что пострадавших среди персонала нет. Технические службы выясняют причины возникших неполадок.

    "Приоритетом является безопасное устранение возникшей ситуации. ТШО находится в тесном взаимодействии с государственными органами с целью минимизации возможных последствий данной ситуации. Месторождение Тенгиз и все производственные объекты остаются безопасными и находятся под надежной защитой", - отметили в ТШО.

    Отметим, что в воскресенье на месторождении Тенгиз произошло возгорание трансформаторов. Пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших нет. Производственная деятельность ТШО продолжалась в штатном режиме.

    ТОО "Тенгизшевройл" - оператор одного из крупнейших нефтегазовых месторождений Тенгиз. Участниками компании-оператора месторождения являются Chevron (50%), ExxonMobil (Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через "КазМунайГаз" (20%), "ЛУКОЙЛ" (5%).

    Лента новостей