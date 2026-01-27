Сибига: Зеленский готов встретиться с Путиным для решения двух ключевых вопросов

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о готовности украинского лидера Владимира Зеленского к личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным для решения в рамках мирных переговоров двух важнейших вопросов – о территориях и ЗАЭС.

    Как передает Report, об этом министр рассказал в интервью "Европейской правде".

    Сибига сообщил, что до сих пор в рамках мирного процесса несогласованными остаются два самых чувствительных вопроса: относительно территорий и будущего контроля над ЗАЭС.

    "Именно для их решения президент готов встретиться с Путиным и это обсуждать", – сообщил министр.

    Вместе с тем он добавил, что не видит необходимости в своей встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    "Мы не должны творить параллельных треков. Есть сформированные переговорные команды, в которые входят и представители МИД. А создание дополнительных треков – не ко времени, не нужно", – сказал Сибига.

    Он также рассказал, что переговорные команды уже провели предметные разговоры относительно параметров остановки огня, порядка мониторинга или верификации перемирия.

