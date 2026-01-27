Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    СМИ: В тюрьмы Ирака перевели еще 300 боевиков ИГИЛ из Сирии

    Другие страны
    • 27 января, 2026
    • 19:12
    СМИ: В тюрьмы Ирака перевели еще 300 боевиков ИГИЛ из Сирии

    Еще около 300 боевиков террористической группировки ИГИЛ переведены из Сирии в тюрьмы Ирака.

    Как передает Report, об этом сообщил информационный портал Shafaq News со ссылкой на правительственный источник.

    По его данным, решением Министерства юстиции Ирака задержанные несколько дней назад лица будут распределены по иракским тюрьмам, предназначенным для осужденных по делам, связанным с терроризмом.

    "В этих учреждениях повышенный уровень безопасности и они расположены в безопасных районах", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что они будут осуждены по иракским законам, а боевики, не являющиеся гражданами республики, будут выданы правительствам своих стран с условием исполнения на родине вынесенных им приговоров.

    Ожидается, что количество переданных задержанных ИГИЛ продолжит расти, поскольку координированная работа между Багдадом и Дамаском по этому вопросу продолжается. По данным CENTCOM, до 7 000 задержанных ИГИЛ будут переведены в "безопасные" учреждения под иракским контролем.

    Сирия Ирак ИГИЛ задержанные терроризм
    KİV: Suriyadan İraq həbsxanalarına daha 300 İŞİD üzvü köçürülüb

    Последние новости

    20:03

    Главный тренер "Ливерпуля": Мы хорошо подготовились к игре с "Карабахом"

    Футбол
    19:54

    Азербайджан и Иордания обсудили перспективы развития двусторонних отношений

    Внешняя политика
    19:47

    В Кяльбаджаре проведут исследования наследия Кавказской Албании

    Наука и образование
    19:43

    Сибига: Зеленский готов встретиться с Путиным для решения двух ключевых вопросов

    Другие страны
    19:33
    Фото
    Видео

    АПБА проводит оценку качества реализуемой без упаковки квашеной капусты

    Здоровье
    19:19

    Папоян: Ереван и Баку договорились о поставках СПГ в Армению через Азербайджан

    Энергетика
    19:14
    Фото

    В Баку обсудили подготовку к XIII Глобальному Бакинскому форуму

    Внешняя политика
    19:12

    СМИ: В тюрьмы Ирака перевели еще 300 боевиков ИГИЛ из Сирии

    Другие страны
    18:57

    Глава Генштаба Турции обсудил с американским адмиралом региональные вопросы

    В регионе
    Лента новостей