СМИ: В тюрьмы Ирака перевели еще 300 боевиков ИГИЛ из Сирии

Еще около 300 боевиков террористической группировки ИГИЛ переведены из Сирии в тюрьмы Ирака.

Как передает Report, об этом сообщил информационный портал Shafaq News со ссылкой на правительственный источник.

По его данным, решением Министерства юстиции Ирака задержанные несколько дней назад лица будут распределены по иракским тюрьмам, предназначенным для осужденных по делам, связанным с терроризмом.

"В этих учреждениях повышенный уровень безопасности и они расположены в безопасных районах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они будут осуждены по иракским законам, а боевики, не являющиеся гражданами республики, будут выданы правительствам своих стран с условием исполнения на родине вынесенных им приговоров.

Ожидается, что количество переданных задержанных ИГИЛ продолжит расти, поскольку координированная работа между Багдадом и Дамаском по этому вопросу продолжается. По данным CENTCOM, до 7 000 задержанных ИГИЛ будут переведены в "безопасные" учреждения под иракским контролем.