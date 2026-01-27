АПБА проводит оценку качества реализуемой без упаковки квашеной капусты

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) начало расследование в связи с распространяемой в соцсетях информацией о низком качестве соленой и квашеной капусты, реализуемой без упаковки.

Как сообщает Report со ссылкой на АПБА, в рамках расследования проведена инспекция на территории рынка "Мейвяли" и на прилегающей к нему территории в поселке Локбатан Гарадагского района Баку. Отобраны образцы продукции для проведения лабораторных исследований.

Агентство сообщит о результатах проверки позднее.