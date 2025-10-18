Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    В Нахчыване организована медицинская акция для семей шехидов

    Здоровье
    • 18 октября, 2025
    • 21:33
    В Нахчыване организована медицинская акция для семей шехидов

    В Диагностико-лечебном центре Нахчывана по инициативе Министерства здравоохранения автономной республики и при поддержке Исполнительной власти города Нахчыван 18 октября – в День восстановления независимости и в честь 5-й годовщины Победы в Отечественной войне была организована медицинская акция для семей шехидов.

    Как сообщает местное бюро Report, цель акции – сохранение здоровья членов семей шехидов, повышение качества предоставляемой им медицинской помощи и обеспечение постоянной социальной поддержки.

    В рамках мероприятия члены семей шехидов прошли обследование у терапевта, кардиолога, офтальмолога, невропатолога, эндокринолога и других специалистов, а также лабораторные и диагностические процедуры. Участникам акции были даны индивидуальные рекомендации по вопросам здоровья и предоставлена информация о профилактических мерах.

    Семьи шехидов выразили благодарность за внимание и заботу. Они отметили, что подобные акции являются ярким примером постоянной поддержки и высокого уважения государства к семьям шехидов.

    медицина Нахчыван семьи шехидов
    Фото
    Naxçıvanda şəhid ailələri üçün tibbi aksiya təşkil olunub

