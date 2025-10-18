Naxçıvanda şəhid ailələri üçün tibbi aksiya təşkil olunub
- 18 oktyabr, 2025
- 21:22
Naxçıvan Diaqnostika Müalicə Mərkəzində muxtar respublikanın Səhiyyə Nazirliyinin təşkilatçılığı və Naxçıvan şəhər İcra Hakimiyyətinin dəstəyi ilə 18 oktyabr - Müstəqilliyin Bərpası Günü və Vətən Müharibəsində qələbənin 5-ci ildönümü münasibətilə şəhid ailələri üçün tibbi aksiya təşkil olunub.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, aksiyanın məqsədi şəhid ailələrinin sağlamlığının qorunması, onlara göstərilən tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin artırılması və sosial qayğının davamlı təmin etdirilməsidir.
Tədbir çərçivəsində şəhid ailələrinin üzvləri terapevt, kardioloq, oftalmoloq, nevropatoloq, endokrinoloq və digər ixtisaslı həkimlər tərəfindən müayinə olunub, laborator və diaqnostik xidmətlərdən keçiblər. Aksiya iştirakçılarına fərdi sağlamlıqla bağlı məsləhətlər verilib, profilaktik tədbirlər barədə məlumatlar təqdim olunub.
Şəhid ailələri diqqət və qayğıya görə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Onlar qeyd ediblər ki, bu cür aksiyalar dövlətin şəhid ailələrinə göstərdiyi daimi qayğının və yüksək ehtiramın bariz nümunəsidir.