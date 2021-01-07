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В мире за сутки выявлено более 735 тыс. случаев заражения коронавирусом

В мире за сутки выявлено более 735 тыс. случаев заражения коронавирусом Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 85,92 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 735 тыс.
Здоровье
7 января 2021 г. 23:29
В мире за сутки выявлено более 735 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 85,92 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 735 тыс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно опубликованным в четверг данным ВОЗ, число летальных исходов возросло почти на 14 тыс., превысив 1,87 млн.

По состоянию на 7 января в ВОЗ поступили сведения о 85 929 428 инфицированных и 1 876 100 умерших. Число заразившихся увеличилось на 735 944, умерших - на 13 968.

Отметим, что статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 47% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (348 951), на втором месте - регион Европы (288 030), на третьем - Юго-Восточная Азия (32 068).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 20 870 913. Далее следуют Индия (10 395 278), Бразилия (7 810 400), Россия (3 332 142), Великобритания (2 836 805), Франция (2 660 740), Италия (2 201 945), Испания (1 982 543), Германия (1 835 038), Колумбия (1 702 966), Аргентина (1 662 730) и Турция (1 469 593).

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