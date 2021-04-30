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В мире за сутки выявили более 870 тыс. заразившихся COVID-19

В мире за сутки выявили более 870 тыс. заразившихся COVID-19 Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 149,21 млн, увеличившись за сутки более чем на 870 тыс.
Здоровье
30 апреля 2021 г. 04:58
В мире за сутки выявили более 870 тыс. заразившихся COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 149,21 млн, увеличившись за сутки более чем на 870 тыс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно опубликованным в четверг данным ВОЗ, число летальных исходов возросло более чем на 14,8 тыс., превысив 3,14 млн.

По состоянию на 28 апреля в ВОЗ поступили сведения о 149 216 984 инфицированных и 3 144 028 умерших. Число заразившихся увеличилось на 870 419, летальных исходов - на 14 886.

Отметим, что статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.

Более 45% случаев инфицирования за минувшие сутки приходится на регион Юго-Восточной Азии, в который ВОЗ включает также Индию (396 122), на втором месте - Северная и Южная Америка (206 625), на третьем - Европа (195 095).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 31 835 314. Далее следуют Индия (18 376 524), Бразилия (14 441 563), Франция (5 479 327), Россия (4 796 557), Турция (4 751 026), Великобритания (4 411 801), Италия (3 994 894), Испания (3 504 799), Германия (3 357 268), Аргентина (2 905 172) и Колумбия (2 804 881).

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Версия на азербайджанском языке ÜST: “Bir gündə 14 886 nəfər koronavirusdan ölüb”

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