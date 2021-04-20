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В мире за сутки коронавирусом заразились более 656 тыс. человек

В мире за сутки коронавирусом заразились более 656 тыс. человек Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 141,75 млн, увеличившись за сутки более чем на 656 тыс
Здоровье
20 апреля 2021 г. 21:59
В мире за сутки коронавирусом заразились более 656 тыс. человек

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 141,75 млн, увеличившись за сутки более чем на 656 тыс.

Как передает Report, согласно опубликованным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 10,5 тыс., превысив 3,02 млн.

Так, в ВОЗ поступили сведения о 141 754 944 инфицированных и 3 025 835 умерших. Число заразившихся увеличилось на 656 406, погибших - на 10 503.

Более 41 процентов случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Юго-Восточную Азию (271 611), на втором месте - Европа (160 421), на третьем - Северная и Южная Америка (147 852).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 31 350 025. Далее следуют Индия (15 321 089), Бразилия (13 943 071), Франция (5 214 493), Россия (4 718 854), Великобритания (4 390 787), Турция (4 323 596), Италия (3 878 994), Испания (3 428 354), Германия (3 163 308), Польша (2 704 571) и Аргентина (2 694 014).

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